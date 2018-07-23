Москалькова пообещала помочь с госзащитой адвокату ярославского заключенного
Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила о готовности помочь адвокату избитого в ярославской колонии заключенного Ирине Бирюковой. Как заметила омбудсмен, женщине, сообщившей о пытках в ИК-1 Ярославля, в соответствии с законом должны предоставить госзащиту.
«Я буду всячески содействовать, если она обратится ко мне за помощью, в предоставлении ей государственной защиты, если действительно угрозы к ней поступали», - приводит слова Москальковой ТАСС.
Стоит отметить, что ранее в понедельник стало известно, что Бирюкова покинула Россию и обратилась за госзащитой в связи с угрозами, которые, по словам самого адвоката, стали поступать ей вечером 21 июля.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой люди в форме жестоко избивают заключенного. Как выяснилось, запись была сделана год назад в ярославской колонии. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
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