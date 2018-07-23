Тереза Мэй призналась, что любит готовить и смотреть американские сериалы
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что считает свою работу «самой стрессовой в мире», и рассказала, чем любит заниматься в свободное время, чтобы расслабиться.
По словам главы британского правительства, в выходные она предпочитает ходить на прогулки и готовить, тем более что дома у нее более 150 кулинарных книг
«Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу - еду можно съесть. У меня более 150 кулинарных книг. Поэтому я провожу много времени, изучая книги по кулинарии», - приводит слова Мэй телеканал Sky News.
Кроме того, как заметила премьер Соединенного Королевства, расслабляться ей помогает американский сериал «Морская полиция» о команде профессиональных спецагентов, расследующих преступления, связанные со служащими морской пехоты.
Кстати, отметим, в последнее время в правительстве Великобритании действительно неспокойно. Так, как сообщал сайт kp.ru, недавно Борис Джонсон решил уйти с должности министра иностранных дел, а чуть ранее в отставку подал Дэвид Дэвис, который занимал пост министра по Brexit.