Тереза Мэй призналась, что любит готовить и смотреть американские сериалы

СЕГОДНЯ 23:18 2018-07-23T23:18:52+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что считает свою работу «самой стрессовой в мире», и рассказала, чем любит заниматься в свободное время, чтобы расслабиться.

По словам главы британского правительства, в выходные она предпочитает ходить на прогулки и готовить, тем более что дома у нее более 150 кулинарных книг

«Я люблю готовить, к тому же готовка приносит пользу - еду можно съесть. У меня более 150 кулинарных книг. Поэтому я провожу много времени, изучая книги по кулинарии», - приводит слова Мэй телеканал Sky News.

Кроме того, как заметила премьер Соединенного Королевства, расслабляться ей помогает американский сериал «Морская полиция» о команде профессиональных спецагентов, расследующих преступления, связанные со служащими морской пехоты.

Кстати, отметим, в последнее время в правительстве Великобритании действительно неспокойно. Так, как сообщал сайт kp.ru, недавно Борис Джонсон решил уйти с должности министра иностранных дел, а чуть ранее в отставку подал Дэвид Дэвис, который занимал пост министра по Brexit.