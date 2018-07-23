2018-07-23T23:42:03+03:00
Звезды

Первую запись Дэвида Боуи нашли в старой хлебнице на чердаке

Датированную 1963 годом запись, на которой 16-летний Дэвид Боуи исполняет I Never Dreamed, выставили на торги
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Легендарный музыкант Дэвид Боуи ушел из жизни в возрасте 69 летЛегендарный музыкант Дэвид Боуи ушел из жизни в возрасте 69 летФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уникальную находку сделал барабанщик и менеджер группы The Konrads Дэвид Хэдфилд: в старой дедушкиной хлебнице на чердаке он нашел первую запись рок-певца Дэвида Боуи, предназначенную для звукозаписывающей компании Decca.

На записи, датированной 1963 годом, 16-летний Дэвид Боуи исполняет I Never Dreamed. В той же старой хлебнице нашлись также старые письма и фотографии, связанные с историей коллектива.

Историческая аудиозапись выставлена на аукцион Omega Auctions, который пройдет в сентябре в британском городе Ньютон-Ле-Виллоус. Устроители торгов рассчитывают выручить за нее не менее 13 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».

Напомним, Дэвид Боуи пришел в The Konrads в 1962 году, а покинул группу из-за творческих разногласий с другими участниками коллектива в 1963-м. Найденная Хэдфилдом пленка считается самой ранней записью его голоса.

Как писал сайт kp.ru, легендарный рок-певец и музыкант умер 11 января 2016 года в возрасте 69 лет. Причиной смерти Боуи стал рак печени.

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