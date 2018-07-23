ООН открестилась от эвакуации «Белых касок» из Сирии

23 Июль 23:56 2018-07-24T00:09:22+03:00

При этом в Организации выразили благодарность Иордании, принявшей более 400 беженцев вместе с семьями

Изменить размер текста: A A

Организация Объединенных Наций не участвовала в вывозе активистов организации «Белые каски» и членов их семей из Сирии, но очень благодарна приютившей их Иордании.

«Мы не имеем отношения к этому процессу перемещения», - заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, добавив: «Мы очень благодарны иорданцам, которые с такой щедростью и гостеприимством приняли этих 422 сирийца».

Как ранее писал сайт kp.ru, изначально сообщалось об эвакуации Израилем около 800 человек – членов «Белых касок» и их родственников, однако позже выяснилось, что эта цифра сильно преувеличена: почти половина из них не смогли пересечь границу и остались на сирийской территории.

«Когда представители Верховного комиссара ООН сделали то, что они всегда делают, — в данном конкретном случае приняли этих 422 беженца, которые были в рискованной ситуации в поисках покоя, — в Иордании, это то, что и должно было быть сделано и что уже делалось для миллиона сирийцев», - приводит слова Дюжаррика РИА Новости.

Напомним, «Белые каски» известны своими постановочными видеороликами о «химатаках» в Сирии. Кроме того, Дамаск неоднократно обвинял их в связях с террористами.