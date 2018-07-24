В Канаде неизвестный с ножом пытался напасть на караульного у парламента

СЕГОДНЯ 01:41 2018-07-24T01:52:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Канаде – новое ЧП. В понедельник, 23 июля, вооруженный ножом молодой человек пытался напасть на одного из солдат почетного караула у здания парламента страны в Оттаве, сообщает газета Ottawa Citizen.

По словам представителя канадского министерства национальной обороны Дэниэла ле Бутийе, во время ежедневной церемонии смены караула на Парламентском холме злоумышленник хотел ударить ножом гвардейца, но его вовремя остановили и задержали.

«Благодаря быстрой реакции наших военных, королевской канадской конной полиции и парламентской службе охраны потенциальная угроза была выявлена и нейтрализована. В результате инцидента никто не пострадал», - сказал ле Бутийе.

Задержанный – 24-летний местный житель, мотивы его агрессии выясняются.

Ранее сайт kp.ru писал о произошедшем в Торонто, где в воскресенье вечером мужчина открыл огонь по людям в районе Гриктаун. Погибли два человека, пострадали 12, в том числе ребёнок. «Стрелка» ликвидировала полиция.