НА АЭС в Бельгии из-за поломки снова отключился реактор

СЕГОДНЯ 03:34 2018-07-24T03:58:04+03:00

На юге Бельгии произошла экстренная остановка одного из реакторов атомной электростанции Tihange Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В компании-операторе уверяют, что авария на атомной электростанции «Тианж» ни людям, ни окружающей среде не угрожает

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В понедельник, 23 июля, на атомной электростанции «Тианж» в бельгийской Валлонии из-за поломки автоматически отключился второй реактор. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора станции ENGIE Electrabel, уточнив, что экстренная остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи.

Представители ENGIE Electrabel уверяют: сбой произошёл за пределами ядерной зоны АЭС, и авария не угрожает ни людям, ни окружающей среде.

«Это касается неядерной части, поэтому нет необходимости беспокоиться», - приводит слова одного из них местное издание Le Vif .

Сроки перезапуска реактора в компании назвать не смогли. Стоит отметить, что «Тианж» – самая мощная АЭС в Бельгии. Как писал сайт kp.ru, в начале июля стало известно, что специалисты при плановой проверке обнаружили серьезный строительный дефект в конструкции ядерного реактора третьего энергоблока станции. Работа этого реактора была приостановлена еще в марте.

Подобные ЧП в Бельгии не редкость, поэтому соседи давно просят закрыть два реактора на бельгийских атомных станциях «Тианж» в Валлонии и «Дул» во Фландрии, пока не будут предоставлены доказательства их безопасности.