Погода в Москве на 24 июля 2018 года будет ветреной

24 Июль 07:07 2018-07-24T07:07:53+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода на 24 июля 2018 года

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Погода в Москве на 24 июля 2018 года будет облачной и ветреной. Местами по городу возможен кратковременный дождь.

Синоптики обещают, что температура воздуха днем составит около 22..24 градусов тепла, а в ночные часы столбики термометров опустятся всего на пару градусов - до +18..20.

Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/c. При этом атмосферное давление остановится на показателе 747 миллиметров ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Погодные условия в Москве будут держаться на этом уровне примерно до пятницы. Последний будний день недели уже не предвещает осадков, а воздух прогреется до 32 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник в столице будет возможна гроза, однако к настоящему моменту данная информация не подтвердилась.