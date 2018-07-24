В США снова заподозрили «русских хакеров» во взломе американских энергосетей

СЕГОДНЯ 07:08 2018-07-24T07:08:04+03:00

Газета утверждает, что некие связанные с Россией хакеры могут выключить электричество в США Фото: REUTERS

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Новая американская страшилка: пресловутые «русские хакеры» еще в прошлом году получили доступ к энергосетям США и могут отключить электричество в Соединенных Штатах. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности страны.

Газета утверждает, что некая хакерская группа, известная под названиями Dragonfly и Energetic Bear, якобы как-то связанная с Россией, проникла в сети американских энергетических компаний и взломала системы управления. Причем речь может идти о нескольких сотнях фирм на всей территории Штатов. Названия «пострадавших» компаний умалчиваются но отмечается. Что их руководство не может не знать о взломе.

Причем, как заявили в МВБ, попытки хакеров подключиться к американским энергосетям, скорее всего, продолжаются. Разумеется, никаких доказательств, что злоумышленники имеют отношение к нашей стране, не приводится.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце 2016 года уже писали, что коварные «русские хакеры» атаковали электрораспределительные сети в штате Вермонт. Правда, зачем – ни чиновники из Белого дома, ни правоохранители не понимали. Высказывались предположения, что просто с целью проверки своих возможностей.