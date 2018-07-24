2018-07-24T07:08:04+03:00
В мире

В США снова заподозрили «русских хакеров» во взломе американских энергосетей

Из-за действий кибер-взломщиков пострадали сотни энергетических компаний по всей стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Газета утверждает, что некие связанные с Россией хакеры могут выключить электричество в СШАГазета утверждает, что некие связанные с Россией хакеры могут выключить электричество в СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новая американская страшилка: пресловутые «русские хакеры» еще в прошлом году получили доступ к энергосетям США и могут отключить электричество в Соединенных Штатах. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности страны.

Газета утверждает, что некая хакерская группа, известная под названиями Dragonfly и Energetic Bear, якобы как-то связанная с Россией, проникла в сети американских энергетических компаний и взломала системы управления. Причем речь может идти о нескольких сотнях фирм на всей территории Штатов. Названия «пострадавших» компаний умалчиваются но отмечается. Что их руководство не может не знать о взломе.

Причем, как заявили в МВБ, попытки хакеров подключиться к американским энергосетям, скорее всего, продолжаются. Разумеется, никаких доказательств, что злоумышленники имеют отношение к нашей стране, не приводится.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце 2016 года уже писали, что коварные «русские хакеры» атаковали электрораспределительные сети в штате Вермонт. Правда, зачем – ни чиновники из Белого дома, ни правоохранители не понимали. Высказывались предположения, что просто с целью проверки своих возможностей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Большинство американцев одобряют новую встречу Трампа и Путина
Легковые автомобили россиян предложили поставить на военный учет
Погода в Москве на 24 июля 2018 года будет ветреной
МВФ: К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1 000 000%
Сообщник наркобарона «Коротышки» сбежал из мексиканской тюрьмы через главные ворота
Полиция назвала имя стрелка, открывшего огонь по людям в Торонто
Из-за лесных пожаров в Греции погибли более 20 человек
Суд над экс-главой предвыборного штаба Трампа отложили до 31 июля
НА АЭС в Бельгии из-за поломки снова отключился реактор
Греция попросила ЕС о помощи в борьбе с лесными пожарами
Еще три беглых бизнесмена из «списка Титова» смогут вернуться в Россию
В Канаде неизвестный с ножом пытался напасть на караульного у парламента
Йеменские хуситы попросили защиты у России и Франции
Белый дом: Трамп и Путин в Хельсинки достигли только одной договоренности