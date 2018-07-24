2018-07-24T07:55:39+03:00
Политика

Большинство американцев одобряют новую встречу Трампа и Путина

Респонденты осознают, что налаживание отношений с Россией отвечает интересам США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир ПутинПрезидент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Большинство жителей Соединенных Штатов (56%) поддерживают идею своего президента Дональда Трампа касательно проведения новой встречи с российским главой Владимиром Путиным.

Напомним, ранее американский лидер пригласил коллегу посетить Вашингтон. Ожидается, что очередные переговоры политиков состоятся уже осенью этого года. В настоящий момент идет обсуждение данного мероприятия.

Против такой инициативы выступили менее половины опрошенных - 46%. Большинство же американцев (61%) понимают, что налаживание отношений с Россией отвечает интересам США. Примечательно, что чаще всего поддержку решению о проведении новой встречи оказывают именно сторонники Республиканской партии, к которой принадлежит сам глава государства.

Данные сведения были получены благодаря онлайн-опросу, проведенному исследовательской службой HarrisX и изданием The Hill среди случайно отобранной выборки из 1001 избирателя в период с 21 по 22 июля.

На их основании можно сделать вывод, что американцы способны отделить долгосрочные интересы страны от негативного освещения в СМИ первого саммита Трампа с Путиным в Хельсинки.

Долгожданная первая полноформатная встреча президентов РФ и США состоялась 16 июля в финской столице. Переговоры прошли в откровенной деловой атмосфере и, по мнению Владимира Путина, были "весьма успешными и полезными".

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