2018-07-24T08:17:03+03:00
Общество

Россияне покупают в среднем 21 литр алкоголя в год

Наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуются тихие вина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Около 86% российских семей приобретают алкоголь хотя бы раз в годОколо 86% российских семей приобретают алкоголь хотя бы раз в годФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

За год россияне приобретают в среднем 21 литр алкогольных напитков. При этом наибольшее предпочтение жители нашей страны отдают именно винам.

Такие результаты продемонстрировал опрос домохозяйств в городской и сельской местности России, проведенный в период с апреля 2017 года по март 2018 года. Полученные сведения были сопоставлены с показателями за аналогичный период годом ранее без учета категории пива.

Выяснилось, что 86% семей хотя бы раз в год приобретают крепкий алкоголь, шампанское, тихие и игристые вина. При этом по сравнению с 2017-м потребление тихих вин выросло на 8,8% в натуральном выражении.

Россияне покупают данный алкогольный напиток примерно 7 раз в год по 1,4 литра за раз. Более половины домохозяйств (59%) приобретают вино хотя бы раз за 12 месяцев, что на 1,5% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении исследовательской компании GfK.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за последние 12 лет потребление алкогольной продукции в нашей стране сократилось примерно на 40%, согласно данным Минздрава. Однако эксперты считают, что эти цифры не совсем достоверны, и данный показатель составляет лишь около 10%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росстат прогнозирует увеличение числа жителей России до 157 млн человек
В бундестаге заявили, что Меркель "склонилась перед интересами США"
Один из подозреваемых выдал полиции нож, которым был убит Денис Тен
Жертвами лесных пожаров в Греции стали 24 человека, пострадали 156
КНДР приступила к демонтажу объектов ракетного полигона Сохэ
Хейли заявила, что Россия и США никогда не станут друзьями
Большинство американцев одобряют новую встречу Трампа и Путина
Легковые автомобили россиян предложили поставить на военный учет
В США снова заподозрили «русских хакеров» во взломе американских энергосетей
Погода в Москве на 24 июля 2018 года будет ветреной
МВФ: К концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1 000 000%
Сообщник наркобарона «Коротышки» сбежал из мексиканской тюрьмы через главные ворота
Полиция назвала имя стрелка, открывшего огонь по людям в Торонто
Из-за лесных пожаров в Греции погибли более 20 человек
Суд над экс-главой предвыборного штаба Трампа отложили до 31 июля
НА АЭС в Бельгии из-за поломки снова отключился реактор
Греция попросила ЕС о помощи в борьбе с лесными пожарами
Еще три беглых бизнесмена из «списка Титова» смогут вернуться в Россию
В Канаде неизвестный с ножом пытался напасть на караульного у парламента
Йеменские хуситы попросили защиты у России и Франции
Белый дом: Трамп и Путин в Хельсинки достигли только одной договоренности