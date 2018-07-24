Россияне покупают в среднем 21 литр алкоголя в год

СЕГОДНЯ 08:17 2018-07-24T08:17:03+03:00

Около 86% российских семей приобретают алкоголь хотя бы раз в год Фото: Влад КОМЯКОВ

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За год россияне приобретают в среднем 21 литр алкогольных напитков. При этом наибольшее предпочтение жители нашей страны отдают именно винам.

Такие результаты продемонстрировал опрос домохозяйств в городской и сельской местности России, проведенный в период с апреля 2017 года по март 2018 года. Полученные сведения были сопоставлены с показателями за аналогичный период годом ранее без учета категории пива.

Выяснилось, что 86% семей хотя бы раз в год приобретают крепкий алкоголь, шампанское, тихие и игристые вина. При этом по сравнению с 2017-м потребление тихих вин выросло на 8,8% в натуральном выражении.

Россияне покупают данный алкогольный напиток примерно 7 раз в год по 1,4 литра за раз. Более половины домохозяйств (59%) приобретают вино хотя бы раз за 12 месяцев, что на 1,5% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении исследовательской компании GfK.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за последние 12 лет потребление алкогольной продукции в нашей стране сократилось примерно на 40%, согласно данным Минздрава. Однако эксперты считают, что эти цифры не совсем достоверны, и данный показатель составляет лишь около 10%.