Росстат прогнозирует увеличение числа жителей России до 157 млн человек

СЕГОДНЯ 09:33 2018-07-24T09:33:33+03:00

Население России через 18 лет может вырасти до 157 млн человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Росстате в ближайшей перспективе ожидают значительного прироста населения Российской Федерации естественным путем. В ведомстве считают, что количество российских граждан может вырасти к 2036 году с нынешних 146 млн до 157 млн человек. Соответствующий доклад по оптимистичному варианту прогноза опубликован во вторник, 24 июля, на сайте ведомства.

Стоит отметить, что это обновленные данные по сравнению с прошлым годом: в 2017 оптимистичный вариант прогноза Росстата предполагал рост численности населения к 2036 году до 154 млн человек.

​Обновление прогноза в Росстате увязывают сразу с несколькими ключевыми факторами. Этому будет способствовать естественный прирост, который к 2035-му составит 349 тыс. человек за год. Кроме того, аналитики ведомства ожидают увеличение числа мигрантов до 500 тыс. человек, сообщает газета «Известия».

Эксперты, дающие оценку прогнозу Росстата, высказали убеждение, что, повышение демографических показателей в стране связано напрямую с реализацией государства двух национальных проектов - "Демография" и "Развитие здравоохранения". Обе они были отмечены в майских указах президента России Владимира Путина и направлены на увеличение рождаемости, продолжительности здоровой жизни граждан и сокращение смертности, сообщает сайт телеканала «360».