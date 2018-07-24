В бундестаге заявили, что Меркель "склонилась перед интересами США"
Канцлер Германии Ангела Меркель подстраивается под политику Соединенных Штатов, нанося ущерб экономике собственной страны. Такое заявление сделал председатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Александр Гауланд, комментируя продление антироссийских санкций.
Он подчеркнул, что подобные ограничительные меры являются "бессмысленными и вредными". Такой же позиции, по словам депутата, придерживаются и многие немецкие бизнес-ассоциации.
"К сожалению, Ангела Меркель склонилась перед интересами США и игнорирует негативные последствия этой политики для экономики нашей страны и двусторонних отношений между Россией и Германией. Это должно закончиться как можно скорее", - сказа глава АдГ.
По мнению Гауланда, ФРГ всегда преуспевала, если поддерживала добрососедские отношения с Россией, которая до сих пор является важным партнером государства в различных сферах, в том числе в области безопасности.
Несмотря на это, в настоящий момент официальный Берлин, немецкие и западные СМИ воспринимают президента РФ Владимира Путина в качестве противника, а не партнера. Это выражается и в замеченной на Западе тенденции "немедленно обвинять Москву во всех бедах этого мира", передает газета "Известия".
Напомним, что еще летом прошлого года более 80% немцев выступили категорически против антироссийских санкций, видя в них "борьбу за экономические интересы США".
Кроме того, бизнесмены и само правительство ФРГ продолжают высказывать озабоченность данными ограничительными мерами. Так, например, в апреле этого года глава Минфина Германии Олаф Шольц обратился к американским властям с просьбой освободить его страну от участия в санкционной политики против России, передает сайт kp.ru.