СЕГОДНЯ 09:33 2018-07-24T09:34:27+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель подстраивается под политику Соединенных Штатов, нанося ущерб экономике собственной страны. Такое заявление сделал председатель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Александр Гауланд, комментируя продление антироссийских санкций.

Он подчеркнул, что подобные ограничительные меры являются "бессмысленными и вредными". Такой же позиции, по словам депутата, придерживаются и многие немецкие бизнес-ассоциации.

"К сожалению, Ангела Меркель склонилась перед интересами США и игнорирует негативные последствия этой политики для экономики нашей страны и двусторонних отношений между Россией и Германией. Это должно закончиться как можно скорее", - сказа глава АдГ.

По мнению Гауланда, ФРГ всегда преуспевала, если поддерживала добрососедские отношения с Россией, которая до сих пор является важным партнером государства в различных сферах, в том числе в области безопасности.

Несмотря на это, в настоящий момент официальный Берлин, немецкие и западные СМИ воспринимают президента РФ Владимира Путина в качестве противника, а не партнера. Это выражается и в замеченной на Западе тенденции "немедленно обвинять Москву во всех бедах этого мира", передает газета "Известия".

Напомним, что еще летом прошлого года более 80% немцев выступили категорически против антироссийских санкций, видя в них "борьбу за экономические интересы США".

Кроме того, бизнесмены и само правительство ФРГ продолжают высказывать озабоченность данными ограничительными мерами. Так, например, в апреле этого года глава Минфина Германии Олаф Шольц обратился к американским властям с просьбой освободить его страну от участия в санкционной политики против России, передает сайт kp.ru.