Минэкономразвития поддержал упрощенную процедуру покупки подержанных машин

СЕГОДНЯ 09:57 2018-07-24T09:57:34+03:00

Все данные о приобретаемом автомобиле с рук россияне смогут найти на портале госуслуг

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При покупке подержанных автомобилей россиянам больше не придется заказывать платные услуги по проверке машины на юридическую чистоту. Все сведения о покупаемом авто, в том числе об угоне или залоге, можно будет найти на портале госуслуг.

Соответствующее нововведение предусматривает законопроект Министерства финансов России, которое заручилось поддержкой Минэкономразвития.

Навый сервис будет максимально удобным, как считают в ведомстве. Кроме того, он позволит за считанные минуты сделать все необходимые проверки. Что, в свою очередь, ускорит процесс купли-продажи.

В документе уточняется, что официально завизированную выписку переправят в личный кабинет покупателя машины на сайте госуслуг. Останется его только распечатать. Таким образом, россиянам не потребуется личного присутствия у нотариуса.

Отмечается, что подобный механизм проверки подержанных автомобилей будет действовать и для банков. Финансовые учреждения при выдаче кредита на приобретение авто на вторичном рынке смогут быстро без обязательного обращения в ГИБДД или в специализированные фирмы самостоятельно получать всю необходимую информацию по товару, сообщает газета «Известия».