В Госдуме намерены запретить супругам-иностранцам покидать семьи

СЕГОДНЯ 10:34 2018-07-24T10:34:42+03:00

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Супругам-иностранцам запретят покидать свои семьи и обустраивать свою жизнь в других регионах России отдельно от семьи. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов Государственной думы.

Документ, который рекомендован к принятию законодателей кабинетом министров страны, направлен на снижение числа фиктивных браков.

Как следует из текста документа, иностранцев — супругов граждан России обяжут работать и жить со своей семьей только в одном регионе страны. Кроме того, им запретят самостоятельно покидать пределы субъекта и даже менять место жительства в его границах.

Эксперты пояснили, что мера более чем своевременная. Исходя из того, что количество фиктивных браков граждан России с иностранцами продолжает неуклонно расти. Вступая в брак с россиянами, иностранцы впоследствии могут получить российское гражданство по упрощенной схеме, а отследить и доказать фиктивность такого семейного союза очень сложно.

Как считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, введенная в России мера может также стать существенным подспорьем в борьбе с террористической угрозой.

«Безусловно, необходимо более строго вести миграционный учет. Запрет на выезд в другие регионы упростит МВД задачу в выявлении иностранцев, подозреваемых в экстремизме и связях с террористическими группировками. В первую очередь это касается приезжих из стран ближнего зарубежья и центральных азиатских республик, отметила Елена Сутормина.

Как сообщает газета «Известия», первое чтение документа в нижней палате российского парламента состоится в сентябре 2018 года.