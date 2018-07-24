Пожар в подмосковном Монино: открытое горение удалось ликвидировать

СЕГОДНЯ 10:44 2018-07-24T10:44:32+03:00

Данных о погибших и пострадавших в результате пожара в подмосковном Монино не поступало

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Пожар в подмосковном Монино Щелковского района охватил торговые ряды рано утром во вторник, 24 июля. К настоящему моменту сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям удалось ликвидировать открытое горение по улице Железнодорожной.

Уточняется, что огонь распространился на площади около 600 квадратных метров.

"В 7.30 – локализация пожара на площади 600 кв. м. В 9.15 – ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Всего к тушению пожара было привлечено 56 человек и 16 единиц техники. Сведений о погибших или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 17 июля пожар возник также в торгово-развлекательном комплексе "Солнечногорский пассаж" в Подмосковье. Местные жители допускают, что владелец ТРЦ мог сам поджечь здание.