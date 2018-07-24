Основательница украинского движения Femen покончила с собой

СЕГОДНЯ 10:53 2018-07-24T10:53:48+03:00

Оксана Шачко ушла из жизни с третьей попытки, оставив своим французским знакомым записку на английском Фото: facebook.com

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В Париже ушла из жизни одна из основательниц скандального женского движения Femen Оксана Шачко. Девушка покончила жизнь самоубийством.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook феминистская организация "ОНА".

"Оксана Шачко (одна из основательниц Femen) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу", - сказано в сообщении.

Как следует из текста сообщения, который опубликован в соцсети, Шачко оставила записку на английском языке, обращаясь неназванным представителям парижской богемы, с которой девушка плотно общалась в последнее время: «Вы все фейк», - написала Шачко.

Факт самоубийства актифистки женского движения подтверждают и люди, которые были знакомы с Шачко лично. В частности - лидер Femen Анна Гуцол. Выяснилось, что девушка в последнее время были склонна к депрессиям и чрезмерному употреблению спиртного. Шачко два раза пыталась покончить с собой за последние пару лет.

Какой-либо информации о смерти Оксаны Шачко от официальных источников пока не поступало.

Femen - движение радикального женского эксгибиционизма. Было создано на Украине в 2008 году. Известно акциями протеста, во время которых участницы обнажают грудь. При этом Femen не относит себя к феминистским организациям, хоть и выступают в защиту женщин, их прав и свобод.