В России создадут систему спасения экипажей затонувших подлодок

СЕГОДНЯ 11:02 2018-07-24T11:02:26+03:00

Завершить опытно-конструкторские работы нужно до 10 ноября 2020 года Фото: Пауль ГУРИН

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В России появится модульная система спасения экипажей аварийных подводных лодок, которые легли на грунт. Заказ на соответствующую разработку обойдется министерству обороны РФ в 221 миллион рублей.

Исполнителя работ выберут уже в сентябре по результатам закрытого конкурса. Закупка будет осуществляться из средств федерального бюджета по государственному оборонному заказу.

Минобороны разделит финансирование всего проекта, получившего кодовое название "Лучина", на несколько этапов. Большая часть средств (103 млн рублей) будет потрачена уже в 2020 году. Завершить же опытно-конструкторские работы необходимо до 10 ноября 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Госзакупок.

Ранее сайт kp.ru публиковал историю чудесного спасения моряков затонувшей почти 40 лет назад подлодки С-178. Тогда больше половины членов экипажа погибли, но 27-ми мужчинам все же удалось выбраться. Однако этот случай является скорее исключением, потому что вызволить людей из оказавшейся на дне подлодки невероятно сложно.