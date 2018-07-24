Захарова назвала преступной деятельность активистов "Белых касок"

СЕГОДНЯ 11:17 2018-07-24T11:17:59+03:00

Дипломат напомнила, что именно эта организация занималась провокациями и распространением дезинформации в Сирии

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Деятельность членов неправительственной организации "Белые каски" в Сирии можно назвать преступной, поскольку именно они занимались созданием провокаций и распространением дезинформации. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Я прекрасно понимаю, почему сирийцы - и официальные лица, и простые сирийцы - называют "Белые каски" и всех, кто с ними как-то ассоциируется, преступниками. Эти люди, которые называли себя гуманитарщиками, занимались деятельностью провокационной и по-настоящему преступной, это доказанный факт", - подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что Россия по несколько раз в месяц предоставляла доказательства того, чем на самом деле занимаются активисты НПО. Речь шла, прежде всего, о так называемых "химических атаках", которые на деле оказывались простыми инсценировками, передает телеканал "Россия 24".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что известные своими постановочными видеороликами "Белые каски" накануне были эвакуированы израильскими войсками в Иорданию. Изначально сообщалось о 800 вывезенных из Сирии активистах, но позже выяснилось, что почти половина из них не смогли пересечь границу из-за "нестабильной ситуации на местности".