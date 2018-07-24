Владельцы каирского зоопарка выдавали покрашенных ослов за зебр
Владельцы одного из зоопарков египетской столицы долгое время обманывали посетителей, выдавая обычных домашних ослов за зебр.
Выяснилось, что позволить себе настоящих экзотических животных руководство учреждение пока не могло, и было решено использовать доступные средства. Так, сотрудники зоопарка взяли обычных ослов, которые широко распространены в Каире, и покрасили их в черно-белые цвета.
Обман заметил десятиклассник Мухаммед Сархан, который пришел посмотреть на животных вместе с экскурсоводом. Подойдя поближе к одной из "зебр", школьник обратил внимание на растекающуюся по ее морде краску. Позже он обнаружил такие же подтеки и на других обитателях вольера.
От жары полоски на морде зебры потекли. Фото: Mahmoud A. SarhanФото: facebook.com
Фото: facebook.com
Жаркая погода раскрыла обман владельцев зоопарка, а заметивший это Сархан распространил компрометирующие фотографии в Facebook. В результате ситуацией заинтересовались многие арабские СМИ. Они попросили ветеринаров прокомментировать снимки, и те подтвердили, что в вольере содержаться обычные ишаки.
Между тем, по данным телеканала Extra News, сами недобросовестные руководители зоопарка пока отказываются признавать обман. Они уверяют, что находящиеся в вольере зебры - настоящие.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что подобные случаи уже происходили не только за рубежом, но и у нас в России. Так, в Сочи предприимчивые хозяева пса породы чау-чау раскрасили его под панду и предлагали туристам фотографироваться с экзотическим животным за деньги.