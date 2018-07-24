Владельцы каирского зоопарка выдавали покрашенных ослов за зебр

СЕГОДНЯ 11:50 2018-07-24T11:50:23+03:00

Полосы на шкуре экзотических животных потекли на жаре, и посетители разглядели в обитателях вольера обычных ишаков

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Владельцы одного из зоопарков египетской столицы долгое время обманывали посетителей, выдавая обычных домашних ослов за зебр.

Выяснилось, что позволить себе настоящих экзотических животных руководство учреждение пока не могло, и было решено использовать доступные средства. Так, сотрудники зоопарка взяли обычных ослов, которые широко распространены в Каире, и покрасили их в черно-белые цвета.

Обман заметил десятиклассник Мухаммед Сархан, который пришел посмотреть на животных вместе с экскурсоводом. Подойдя поближе к одной из "зебр", школьник обратил внимание на растекающуюся по ее морде краску. Позже он обнаружил такие же подтеки и на других обитателях вольера.

От жары полоски на морде зебры потекли. Фото: Mahmoud A. SarhanФото: facebook.com

Фото: facebook.com

Жаркая погода раскрыла обман владельцев зоопарка, а заметивший это Сархан распространил компрометирующие фотографии в Facebook. В результате ситуацией заинтересовались многие арабские СМИ. Они попросили ветеринаров прокомментировать снимки, и те подтвердили, что в вольере содержаться обычные ишаки.

Между тем, по данным телеканала Extra News, сами недобросовестные руководители зоопарка пока отказываются признавать обман. Они уверяют, что находящиеся в вольере зебры - настоящие.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что подобные случаи уже происходили не только за рубежом, но и у нас в России. Так, в Сочи предприимчивые хозяева пса породы чау-чау раскрасили его под панду и предлагали туристам фотографироваться с экзотическим животным за деньги.