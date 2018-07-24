2018-07-24T12:19:42+03:00
Сочные новости

Ученые научились управлять процессом старения #сочныеновости

Открыт сенсационный способ обратить течение жизни вспять
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Открыт сенсационный способ остановить старениеОткрыт сенсационный способ остановить старениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Установлен способ, как можно замедлить процесс старения или вовсе его остановить. Об этом утверждают ученые из университета Алабамы в Бирмингеме.

Со слов специалистов, им удалось управлять процессом старения у мышей при помощи манипуляций функциями ДНК в митохондриях их клеток.

В частности, эксперты внесли в организм грызунов определенную мутацию, которая затрагивает ген POLG. Данный ген кодирует фермент ДНК-полимераза гамма. Дефектная митохондриальная ДНК (мтДНК) способна принимать участие в выработке полимеразы лишь под воздействием антибиотика доксициклина.

При подробном наблюдении результат оказался буквально сенсационным: когда ученые добавляли в корм мышам доксициклин, в мтДНК происходила мутация, вызывавшая нарушение функций клеток грызунов и истощению митохондриальной ДНК.

Последствиями этого становилось ускоренное развитие признаков старения: черная шерсть начинала седеть и выпадать, кожа покрывалась морщинами, а позвоночник начинал стремительно искривляться, пишет ФАН.

Когда же ученые прекращали добавлять в пищу мышей доксициклин, кожа животных вновь приобретала упругий вид, а шерстяной покров приходил в норму. Таким образом, ученые полагают, что процесс старения можно повернуть вспять, если восстановить митохондриальную функцию клеток.

По признаниям специалистов, наблюдение процесса омоложения у животных при восстановлении функции митохондрий было проведено впервые, сообщает сайт «Утро.ру».

Сочные новости.

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