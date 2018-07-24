2018-07-24T12:26:15+03:00
Общество

РПЦ не поддержала отмену запрета на употребление пива на стадионах

В Русской православной церкви напомнили, что пьянство является страшным грехом
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В Русской православной церкви напомнили, что пьянство является страшным грехомВ Русской православной церкви напомнили, что пьянство является страшным грехомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Недавняя инициатива главы Татарстана Рустама Минниханова вернуть пиво на стадионы, с которой руководитель российского региона обратился к президенту России Владимиру Путину, вызвала резкое неприятие среди представителей российского духовенства.

Как заявил руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин, закон о запрете продажи и употребление алкоголя на любых спортивных объектах нужно оставить без изменений.

«Мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Пьянство считается страшным грехом», — сказал представитель РПЦ.

В доказательство тому священнослужитель отметил, что более 500 православных организаций в России помогают зависимым от алкоголя людям. К тому же, со слов Доронкина, Минздрав и РПЦ ежегодно проводят на совместной основе в стране День трезвости, сообщает РИА Новости.

20 июля на заседании госсовета по физкультуре и спорту Минниханов попросил главу российского государства Владимира Путина рассмотреть вопрос о снятия запрета на продажу пива на стадионах.

Напомним, запрет на продажу на стадионах слабоалкогольных напитков, в том числе и пива, действует в России с 2015 года. В 2018 году, на время проведения Чемпионата мира по футболу с 14 июня по 15 июля, он был временно отменен. Это было непременным условием ФИФА.

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