Более 22 тысяч человек госпитализированы из-за сильной жары в Японии

СЕГОДНЯ 12:27 2018-07-24T12:28:39+03:00

Чаще всего тепловые удары получают люди пожилого возраста

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Последние две недели в Японии наблюдаются аномально высокие температуры. За все это время по всей стране более 22 тысяч человек были доставлены в больницы с тепловыми ударами, еще 65 граждан погибли. Почти половина пострадавших являются пожилыми людьми.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 23 июля столбики термометров в городе Кумагайя поднялись до рекордной отметки в 41,1°C. В Токио температура также превысила отметку в 40 градусов.

Специалисты японского метеорологического агентства уже объявили жару стихийным бедствием. Ожидается, что температура будет держаться на уровне выше 35°C еще как минимум до конца августа.

Японцы поливают раскаленные тротуары холодной водой, пытаясь спастись от жарыФото: REUTERS

Фото: REUTERS

На данный момент власти рассматривают возможность продления летних каникул. Это связано с тем, что многие школы не оборудованы кондиционерами.

Сейчас же люди спасаются тем, что стараются меньше выходить на улицу, пьют больше воды и принимают участие в так называемых "водных церемониях", которые подразумевают поливание горячих тротуаров холодной водой, передает BBC.