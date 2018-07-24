Мы в этом не нуждаемся: В Совете Федерации прокомментировал слова Хейли о "невозможности дружбы" США с Россией

СЕГОДНЯ 12:44 2018-07-24T12:44:48+03:00

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В Совете Федерации РФ отреагировали на очередной гневный выпад со стороны Вашингтона. Накануне представитель США при ООН громогласно заявила, что «Россия никогда не станет Штатам другом».

Российские сенаторы сочли данное заявление более чем устаревшим и давным давно утратившим актуальность. Со слов первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Россия и не стремится «дружить» с США. Ей это абсолютно не нужно. Только бизнес и ничего личного, уверен парламентарий.

«Разве у нас есть цель стать друзьями для США? Нет. Для Москвы важно эффективное партнерство, в рамках которого можно развивать промышленность, культуру, образование и прочие сферы жизни», - рассказал сенатор в интервью ФАН.

В продолжении темы, сенатор призвал Вашингтон меньше думать о конфронтации и больше о взаимовыгодном сотрудничестве, которое может пойти на пользу жителям обеих сверхдержав.

Напомним, накануне постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон «не доверяет и никогда не будет доверять» Москве. По словам дипломата, установить дружеские отношения между Россией и Соединенными Штатами совершенно невозможно.