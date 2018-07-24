Анна Старобинец признана лучшим писателем-фантастом Европы

СЕГОДНЯ 12:45 2018-07-24T12:46:07+03:00

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Российская писательница, журналистка и сценарист Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики в номинации "Лучший писатель".

В этот раз вручение наград, которое проходит ежегодно, начиная с 1972-го, состоялось во французском городе Амьене, сообщается на сайте ESFS.

Анна Старобинец наиболее известна как автор антиутопических и метафизических романов и рассказов. Обычно она работает в жанре фантастики, мистики и ужасов. Среди книг этой писательницы есть произведения под названием "Переходный возраст", "Убежище 3/9" и "Резкое похолодание".

В 2014 году она также получила премию "Национальный бестселлер" за сборник рассказов "Икарова железа". Книги россиянки переведены на многие языки мира, в том числе американский, японский и турецкий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что марте этого года Российский союз писателей объявил новых лауреатов национальной литературной премии.