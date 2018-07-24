На Алтае проходят Шукшинские дни

СЕГОДНЯ 13:00 2018-07-24T13:00:25+03:00

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Шукшинские дни проходят в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, Смоленском, Быстром Истоке. А завершатся они 28 июля в родном селе Василия Макаровича – Сростках, где в этот день соберутся многочисленные поклонники его творчества. Фестиваль проходит на 15 территориях края.

Показы фильмов разных лет, творческие встречи, киноконкурсная программа, сценические выступления – в программе Шукшинских дней запланировано более 60 мероприятий. Они проводятся при поддержке правительства региона и являются важной частью развития событийного туризма.

В конкурсной программе Всероссийского Шукшинского кинофестиваля представлены 10 полнометражных фильмов и 22 короткометражных ленты.

СПРАВКА

1976 год. Спустя два года после смерти писателя, актера и режиссера в Алтайском крае состоялись Шукшинские чтения.

1999 год. К 70-летию Василия Макаровича Шукшинские дни обрели статус всероссийских. В этом же году состоялся и первый Шукшинский кинофестиваль.

Сегодня Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» - неотъемлемая часть российской культуры. Стать его гостем почитают за особую честь писатели и кинематографисты, определяющие основные направления развития литературы и кино в России.