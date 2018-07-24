Путин обсудил с Мирзиеёвым сотрудничество России и Узбекистана

СЕГОДНЯ 13:43 2018-07-24T13:43:30+03:00

Кроме того, президент РФ поздравил своего коллегу с Днем рождения

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Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Данные темы были подняты во вторник, 24 июля, во время телефонного разговора.

"В контексте подготовки запланированного на осень 2018 года государственного визита Президента России в Узбекистан лидеры обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Там же рассказали, что глава РФ тепло поздравил своего коллегу с Днем рождения, при этом ранее в тот же день он еще направил ему соответствующую телеграмму. Мирзиёев, в свою очередь, похвалил грамотную организацию прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что последний раз лидеры двух стран встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, который состоялся 9-10 июня. Тогда Путин подчеркнул, что помнит о своем обещании посетить Узбекистан с государственным визитом.