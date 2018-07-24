2018-07-24T13:43:30+03:00
Политика

Путин обсудил с Мирзиеёвым сотрудничество России и Узбекистана

Кроме того, президент РФ поздравил своего коллегу с Днем рождения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин. Фото: пресс-служба КремляШавкат Мирзиёев и Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
Изменить размер текста:

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами и актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Данные темы были подняты во вторник, 24 июля, во время телефонного разговора.

"В контексте подготовки запланированного на осень 2018 года государственного визита Президента России в Узбекистан лидеры обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Там же рассказали, что глава РФ тепло поздравил своего коллегу с Днем рождения, при этом ранее в тот же день он еще направил ему соответствующую телеграмму. Мирзиёев, в свою очередь, похвалил грамотную организацию прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что последний раз лидеры двух стран встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, который состоялся 9-10 июня. Тогда Путин подчеркнул, что помнит о своем обещании посетить Узбекистан с государственным визитом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24