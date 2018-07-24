Спасенные из пещеры в Таиланде школьники стали послушниками в буддистском монастыре
Заточение в пещере и долгожданное спасение после оказали на подростков из юниорской футбольной команды Таиланда и их тренера настолько неизгладимое впечатление, что они все решили обратиться к Богу.
А именно: спустя некоторое время после двухнедельного прибывания в затопленной пещере все они решили стать послушниками одной из буддийских монастырских обителей.
Как сообщили в Facebook местные власти, дети и их футбольный наставник из команды "Лесные вепри" уже разместились в монастыре и вознесли благодарственную молитву за свое спасение позолоченному изваянию Будды. После чего им по буддийской религиозной традиции на днях обреют головы, пишет сайт argumenti.ru.
В общей сложности, подростки пробудут в обители девять дней. После чего, вернутся к мирской жизни. Что дог их тренера, то по предварительной информации, 25-летний Екапол Чантхавонг уже решил стать монахом.
В конце июня 2018 года 12 школьников из футбольной команды «Лесные вепри» и их 25-летний тренер затерялись в пещере Тхам Луанг. Все они были обнаружены только спустя 10 дней. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести детей их пещеры.
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