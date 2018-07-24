2018-07-24T14:53:45+03:00
В мире

Глава МИД Турции: Анкара не присоединится к санкциям США против Ирана

По словам Мевлюта Чавушоглу, Турция покупает нефть, причем «на удобных условиях»
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуГлава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуФото: REUTERS
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Власти Турции не будет присоединяться к американским санкциям против Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп написал заглавными буквами в своем Twitter, что Иран столкнется с "невиданными последствиями" в случае угроз Вашингтону. Это произошло после того, как президент Ирана Хасан Роухани призвал США "не играть с огнем" и заявил, что иранцы «не будут никому кланяться».

"Из Америки прибыла делегация. Мы сказали, что принимать участие в этих санкциях не будем. Мы покупаем нефть. И покупаем её на удобных условиях. Вы разговариваете издалека, а мы не будем этому следовать", — сказал Чавушоглу, передает издание Dünya.

В Госдепартаменте США ранее сообщили, что Вашингтон к началу ноября постарается убедить союзников не покупать нефть у Ирана. По словам главы ведомства Майка Помпео, американские санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана начнут действовать с 4 ноября.

В мае Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году.

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