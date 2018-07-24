2018-07-24T15:04:41+03:00
В мире

Армия обороны Израиля сбила ракетами сирийский истребитель

Отмечается, что по нарушившему воздушное пространство страны истребителю "Сухой" были запущены две ракеты Patriot
Екатерина БОЛГОВА
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Израильские военные сбили сирийский самолетИзраильские военные сбили сирийский самолетФото: REUTERS
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Во вторник, 24 июля, Армия обороны Израиля сообщила, что сбила двумя ракетами Patriot проникший в воздушное пространство сирийский истребитель "Сухой".

«Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю "Сухой", проникшему в израильское воздушное пространство», - говорится в коммюнике израильских военных.

Отмечается, что истребитель проник в воздушное пространство Израиля на два километра. О судьбе экипажа «Сухого» пока не сообщается.

«С утренних часов вторника наблюдается интенсификация внутренних боев в Сирии, включая повышенную активность сирийских ВВС», - добавила пресс-служба армии Израиля.

Подчеркивается, что армия находится в состоянии повышенной готовности и «будет действовать против любых нарушений соглашения о разделении сил (между Израилем и Сирией) от 1974 года», передает ТАСС.

Напомним, накануне армия Сирия запустила две ракеты комплекса "Точка", предположительно, по анклаву, который удерживают на юге страны террористы, связанные с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России). Для их перехвата армия Израиля запустила две ракеты системы ПРО "Праща Давида".

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