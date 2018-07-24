Ученые предсказали рост числа самоубийств в США и Мексике из-за жары

СЕГОДНЯ 15:27 2018-07-24T15:27:07+03:00

Глобальные изменения климата не призрак и не миф. Это реальность с которой мы будем сталкиваться в самое ближайшее время. Фото: REUTERS

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Ученые из университета Калифорнии в Беркли выяснили, что высокая температура воздуха крайне негативно сказывается на психологическом состоянии людей, в том числе, повышении агрессии, конфликтности и развитии депрессии.

Данные выводы были сделаны после анализа статистических данных, которые показали, что войны на Земле происходили как раз в те моменты, когда стояла жара и засуха.

К тому же, в опубликованном изданием Nature Climate Change исследовании, прогнозируется сильный рост числа самоубийств на территориях США и Мексики, виной этому станет развитие глобального потепления. Если рассматривать ежегодную статистику, то прирост самоубийств составит около сорока тысяч случаев за 12 месяцев. По словам одного из авторов научной работы Соломона Сяна, данный показатель присущ периодам экономической нестабильности в мире или серьезных социальных изменений в стране.

Ученые предупреждают, что количество самоубийств к 2050 году на территориях Соединенных Штатов Америки и Мексики может возрасти на 1,5 и 2,3 процента соответственно, при условии развития глобального потепления текущими темпами.