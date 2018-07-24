2018-07-24T15:16:06+03:00
Происшествия

Около 2 тысяч российских туристов находятся в охваченном огнем районе Греции

По данным Ростуризма, на данный момент нашим соотечественникам ничего не угрожает
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Среди погибших и пострадавших при пожарах людей наших соотечественников не числитсяСреди погибших и пострадавших при пожарах людей наших соотечественников не числитсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В охваченном лесными пожарами столичном районе Греции (Аттика) находятся около 2 тысяч организованных туристов из России. Такую информацию предоставили туроператоры.

На данный момент нашим соотечественникам ничего не угрожает. Обращений от них на горячую линию Ростуризма также не поступало. Ведомство находится на связи с Департаментом ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел России и внимательно следит за развитием ситуации.

Между тем, напомним, что к настоящему моменту число погибших в результате пожаров в Греции превысило 60 человек. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что россиян среди них нет, как и среди пострадавших, которых на данный момент насчитывается около двух сотен.

Аварийные бригады продолжают бороться с огнем, который все еще бушует в Аттике, вблизи Афин и Коринфа. На его ликвидацию направлено более 600 человек и 300 единиц техники. В отдельных районах введен режим чрезвычайного положения, сообщается на сайте Ростуризма.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования властям республики, а также родным и близким погибших. Глава государства выразил готовность предоставить помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Пожары в Греции с высоты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голикова: индексацию маткапитала возобновят с 2020 года
О неожиданной пользе шоколадов и чипсов рассказали ученые
Умер Вениамин Яковлев - советник президента России
Адвокат из Алма-Аты подает на прокуратуру в суд за "Пупкину Залупкину"
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет, погибли два человека
Путин поручил кабинету министров проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин
ФСИН проверит все жалобы на избиения в колониях за последний год
Минобороны опровергло сообщения об изъятии автомобилей россиян
Ученые предсказали рост числа самоубийств в США и Мексике из-за жары
В Москве две спортсменки получили ожоги, выпив воды из кулера
Президент Федерации керлинга России заявил, что Крушельницкий признает свою вину
Армия обороны Израиля сбила ракетами сирийский истребитель
Совфед одобрил закон о повышении минимального капитала страховщиков
Глава МИД Турции: Анкара не присоединится к санкциям США против Ирана
«Ростех» продал 25,1% Yota Devices китайскому консорциуму
Спасенные из пещеры в Таиланде школьники стали послушниками в буддистском монастыре
Путин предложил Греции помощь в ликвидации последствий лесных пожаров
Путин обсудил с Мирзиеёвым сотрудничество России и Узбекистана
Число погибших при лесных пожарах в Греции превысило 60 человек
Археологи обнаружили на Сицилии древнейшее захоронение викингов