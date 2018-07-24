Около 2 тысяч российских туристов находятся в охваченном огнем районе Греции

СЕГОДНЯ 15:15 2018-07-24T15:16:06+03:00

По данным Ростуризма, на данный момент нашим соотечественникам ничего не угрожает

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В охваченном лесными пожарами столичном районе Греции (Аттика) находятся около 2 тысяч организованных туристов из России. Такую информацию предоставили туроператоры.

На данный момент нашим соотечественникам ничего не угрожает. Обращений от них на горячую линию Ростуризма также не поступало. Ведомство находится на связи с Департаментом ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел России и внимательно следит за развитием ситуации.

Между тем, напомним, что к настоящему моменту число погибших в результате пожаров в Греции превысило 60 человек. Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что россиян среди них нет, как и среди пострадавших, которых на данный момент насчитывается около двух сотен.

Аварийные бригады продолжают бороться с огнем, который все еще бушует в Аттике, вблизи Афин и Коринфа. На его ликвидацию направлено более 600 человек и 300 единиц техники. В отдельных районах введен режим чрезвычайного положения, сообщается на сайте Ростуризма.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования властям республики, а также родным и близким погибших. Глава государства выразил готовность предоставить помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.