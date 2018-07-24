Ушаков подтвердил, что Вашингтон предложил провести встречу Путина и Трампа в конце года

СЕГОДНЯ 16:45 2018-07-24T16:45:14+03:00

Помощник президента России также не исключил, что президенты могут встретиться на саммите G20 в Аргентине

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США предложили провести новую встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в конце текущего года в Вашингтоне. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом он отметил, что работа по подготовке новой встречи пока не начата.

По словам Ушакова, во время переговоров в Хельсинки лидеры двух стран пришли к выводу о необходимости продолжения двусторонних контактов.

«Конкретно в Хельсинки вопрос об организации предстоящих контактов не обсуждался, но несколько дней спустя американская сторона вышла с предложением о проведении следующего саммита в Вашингтоне в конце текущего года», - сказал Ушаков журналистам.

Он уточнил, что предложение передал помощником президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Ушаков не исключил, что переговоры президентов лидеров России и США могут пройти на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных мероприятиях.

"Есть и другие варианты, которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими лидерами. Это встреча лидеров "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Может быть и другие международный форумы, в которых примут участие Трамп и Путин", - подчеркнул советник президента РФ.

Он не стал отвечать на вопросы о прошедшей в Хельсинки встрече Путина и Трампа, в частности, насколько настойчиво президент США поднимал вопрос о приписываемом вмешательстве России в американские выборы, передает ТАСС.

Напомним, первый двусторонний саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся в Хельсинки 16 июля.