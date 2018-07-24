2018-07-24T16:56:20+03:00
Политика

Лавров и Герасимов провели встречу с Меркель

Стороны обсудили возвращение беженцев в Сирии и нормандский формат, а также затронули некоторые вопросы двусторонних отношений
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Во вторник, 24 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провели в Берлине встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили условия для возвращения беженцев в Сирии, работу нормандского формата, а также некоторые вопросы двусторонних отношений.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг сирийского урегулирования, включая задачи, связанные с подготовкой условий для возвращения беженцев и продвижением политического процесса. Кроме того, была рассмотрена продолжающаяся работа в рамках нормандского формата по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - говорится в распространенном заявлении МИД России по итогам переговоров.

Напомним, ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что встреча была согласована на прошлой неделе между Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

В понедельник, 23 июля, Лавров и Герасимов посетили Западный Иерусалим, где провели переговоры с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.

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