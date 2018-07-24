Шойгу заявил, что саммит в Хельсинки поможет улучшить военное сотрудничество Москвы и Вашингтона

СЕГОДНЯ 17:11 2018-07-24T17:11:51+03:00

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В Министерстве обороны подвели итоги американо-российского саммита на высшем уровне, который прошел 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, недавняя встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом пойдет на пользу военному сотрудничеству Москвы и Вашингтона.

«Рассчитываем, что состоявшийся 16 июля в Хельсинки саммит Россия-США придаст импульс углублению нашего военного сотрудничества с Вашингтоном», - заявил Шойгу на коллегии Минобороны России.

В продолжение темы прошедших американо-российских переговоров министр добавил, что встреча американского лидера и главы российского государства может позитивно отразиться и на военном сотрудничестве России и НАТО, а также позволит консолидировать усилия сторон в интересах общей безопасности в рамках глобального взаимодействия, сообщает сайт телеканала «Звезда».

16 июля в Хельсинки прошла встреча на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По ее итогам оба лидера выразили свое удовлетворение от проведенных переговоров.

Отвечая на вопросы журналистов российский лидер подчеркнул, что, несмотря на заметное похолодание отношений между двумя странами, контакты на уровне оборонных ведомств не прекращались ни на минуту.