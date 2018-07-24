СЕГОДНЯ 17:23 2018-07-24T17:23:15+03:00

Президент РФ предложит участникам саммита подключиться к программе гуманитарной помощи Сирии и обсудит ситуацию в этой стране с президентом Турции

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Президент России Владимир Путин посетит саммит лидеров БРИКС в ЮАР и предложит участникам мероприятия активнее работать по программе гуманитарной помощи Сирии. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Естественно, акцент будет делаться на процессе урегулирования в Сирии. Президент остановится на наших шагах налаживания межсирийского политического диалога, предложит странам БРИКС активнее подключиться к оказанию гуманитарной помощи сирийскому населению", - сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что саммит лидеров БРИКС в узком составе проходит в закрытом режиме. Ожидается обмен мнениями по вопросам сохранения центральной роли ООН в международной повестке и открытой многосторонней торговой системы на основе норм и принципов Всемирной торговой организации.

"Наш президент планирует сделать акцент также на актуальных задачах, которые стоят перед БРИКС. В том числе, в сфере содействия становлению более демократичного многополярного миропорядка, обеспечению глобальной информационной безопасности, противостоянию терроризму, экстремизму", - добавил помощник президента России, передает ТАСС.

Кроме того, в рамках саммита БРИКС 26 июля Путин встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.