"Союзмультфильм" получит льготы на создание технопарка "Дом российской анимации"

СЕГОДНЯ 17:58 2018-07-24T17:58:01+03:00

Ранее пресс-служба киностудии сообщила о получении субсидии правительства Москвы в размере 213 миллионов рублей на создание технопарка

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На создание технопарка "Дом российской анимации" киностудия "Союзмультфильм" получит льготы. Как сообщается на сайте мэра Москвы, такое решение принял президиум столичного правительства.

"На заседании президиума правительства Москвы принято решение присвоить статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы киностудии "Союзмультфильм". На базе "Союзмультфильма" будет создан анимационный технопарк "Дом российской анимации", — говорится в сообщении.

Статус инвестиционного приоритетного проекта снизит налоговую нагрузку по региональным налогам до 25%. Это позволит киностудии направить дополнительные средства на модернизацию производства, отмечается в сообщении.

"Ожидается, что на базе модернизированного "Союзмультфильма" будет выпускаться не менее 200 минут отечественных мультфильмов в год. Резиденты будущего технопарка смогут коллективно пользоваться профильным оборудованием и программным обеспечением", — добавляется в сообщении.

Напомним, ранее пресс-служба "Союзмультфильма" сообщила о получении субсидии правительства Москвы в размере 213 миллионов рублей на создание технопарка.