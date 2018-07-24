В Белом доме подтвердили планы провести осенью встречу президентов США и России

СЕГОДНЯ 18:07 2018-07-24T18:07:24+03:00

В Белом доме подтвердили планы провести встречу Путина и Трампа осенью Фото: REUTERS

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон предложил провести в конце 2018 года новую встречу лидеров двух стран

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В Белом доме подтвердили планы провести осенью 2018 года встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее во вторник, 24 июля, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон предложил провести в конце 2018 года новые переговоры лидеров двух стран. Он отметил, что подготовка к встрече еще не началась.

В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию представитель Совета по нацбезопасности США попросил обратиться к предыдущим заявлениям Белого дома.

"Пожалуйста, посмотрите твит Сары Сандерс, опубликованный ранее, где она упоминает, что встреча пройдет осенью", — сообщил представитель СНБ, передает РИА Новости.

Напомним, 19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс разметила в микроблоге Twitter заявление, что Трамп попросил Болтона пригласить Путина осенью в столицу США.

По ее словам, Болтон уже в августе проведет встречу по этому вопросу "с российским коллегой".

Первые полномасштабные переговоры Трампа и Путина прошли 16 июля в Хельсинки. По итогам мероприятия президенты заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.