2018-07-24T18:24:40+03:00
Политика

В октябре Путин посетит Индию

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе саммита БРИКС Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра МодиПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра МодиФото: REUTERS
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В октябре 2018 года президент России Владимир Путин посетит Индию. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, в четверг, 26 июля, Путин примет участие в работе саммита лидеров стран БРИКС. На полях саммита российский президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудят предстоящий визит лидера РФ в Нью-Дели. Помощник президента напомнил, что предыдущая встреча Путина и Моди, носившая неофициальный характер, прошла успешно.

«21 мая в Сочи состоялась весьма успешная неформальная встреча Путина и Моди, когда состоялось обсуждение по всем вопросам международной повестки дня. Сейчас и индийцы, и мы готовимся к визиту нашего президента в Индию в октябре этого года, это будет ключевым событием в контексте наших двусторонних отношений», — сказал Ушаков журналистам.

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