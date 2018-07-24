2018-07-24T18:58:20+03:00
Происшествия

Жертвами прорыва дамбы в Лаосе уже стали 28 человек

Более 6 тысяч остались без крова [видео]
Сергей НОВИКОВ
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Эвакуация местных жителей из районов подтопления.Эвакуация местных жителей из районов подтопления.Фото: REUTERS
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Крупная катастрофа произошла в Лаосе. В результате наводнения, вызванного прорывом дамбы на строящейся гидроэлектростанции в горном районе Санамсай в провинции Аттапы на юге-востоке страны, разрушены 6 деревень, более 6 тысяч местных жителей остались без крыши над головой. Спасатели уже обнаружили тела 28 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести.

Количество пострадавших удалось минимизировать благодаря тому, что власти провинции смогли эвакуировать значительную часть жителей из зоны риска после того как ранее стало известно, что прорыв плотины не остановить. Сейчас же на месте происшествия работают спасатели, продолжается поиск пропавших без вести. Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит уже изменил свой рабочий график и прибыл на место бедствия.

ЧП произошло на плотине гидроэлектростанции Сепиан-Се Нам Ной, которая строится с 2013 года, а стоимость проекта составляет более 1 миллиарда долларов. О причинах трагедии пока официального не сообщается, однако специалисты не исключают, что она могла произойти из-за проливных дождей при одновременных нарушениях технологии строительства.

Жертвами прорыва дамбы в Лаосе уже стали 28 человек.

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