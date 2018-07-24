2018-07-24T19:02:22+03:00
Происшествия

Количество жертв пожаров в Греции выросло до 74 человек

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в пригородах Афин погибли 60 человек
Екатерина БОЛГОВА
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Последствия природных пожаров в ГрецииПоследствия природных пожаров в ГрецииФото: REUTERS
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Количество жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 74 человек. Пострадали еще 187 человек, среди них 23 ребенка. Об этом сообщило со ссылкой на пожарную службу Афинское Македонское агентство новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в пригородах Афин погибли 60 человек. Во вторник, 24 июля, премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный траур по жертвам пожаров.

С начала июля в стране установилась очень жаркая погода, температура воздуха составляет 38-40 градусов по Цельсию. Накануне возникли очаги пожаров в районе города Кинета в 50 км от Афин, в восточной Аттике и в районе города Каламос. Природные пожары произошли также в других районах Греции - на полуострове Пелопоннес и на острове Крит. Там стихия не представляют опасности для жителей.

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