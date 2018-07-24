2018-07-24T19:12:04+03:00
Общество

Суд отправил под домашний арест подозреваемую в краже из отеля Marriott

Ольга Синтюрева является фигуранткой дела о краже более 22 миллионов рублей из номера столичного отеля
Екатерина БОЛГОВА
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Подозреваемая в краже Ольга СинтюреваПодозреваемая в краже Ольга СинтюреваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Во вторник, 24 июля, Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест Ольге Синтюревой, которая является фигуранткой дела о краже более 22 миллионов рублей из номера московского отеля Marriott.

Ранее суд вернул ходатайство об аресте без рассмотрения. На этот раз Синтюрева отправлена под домашний арест до 9 сентября, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что из гостиничного номера депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева были похищены 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов. В краже подозревают его знакомую Синтюреву. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере".

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Синтюрева находилась с Жигаревым в автомобиле, когда на депутата напал неизвестный и избил его. Вскоре нападавший скрылся, по этому факту проводится проверка.

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Модель, задержанную по обвинению в краже, в камере навестили правозащитники (подробности).

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