Шойгу: в Западном военном округе сформировано более 70 соединений и воинских частей

СЕГОДНЯ 19:29 2018-07-24T19:29:04+03:00

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Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что с 2016 года в Западном военном округе сформировано больше 70 соединений и воинских частей. Он отметил, что обстановка на этом стратегическом направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск.

По словам министра, также создается необходимая инфраструктура для размещения воинских частей. До конца 2018 года в эксплуатацию будут введены более 350 объектов.

Шойгу отметил, что в войска Западного округа поставили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения. Это дало возможность улучшить оснащенность современным оружием с 39 до 54 процентов.

"Организовано более 300 информационно-агитационных акций "Военная служба по контракту — твой выбор!". В результате в военные ряды отобрано более 40 тысяч человек", — заявил Шойгу.

Также министр обороны добавил, что уровень подготовки личного состава инженерных войск военного округа стал выше благодаря введению в учебных центрах шести новейших тренажерных систем, передает РИА Новости.