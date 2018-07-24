Переговоры с Евросоюзом по Brexit возглавит сама Тереза Мэй

СЕГОДНЯ 19:44 2018-07-24T19:44:11+03:00

По словам британского премьера, министр по делам выхода из Евросоюза Доминик Рааб будет лишь ее представителем

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Переговорами по выходу Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) возглавит сама премьер-министр страны Тереза Мэй.

"Я буду во главе переговоров с Европейским союзом, а министр по делам выхода из Европейского союза (Доминик Рааб) будет выступать в качестве моего представителя", - заявила Мэй.

Она отметила, что министерство по делам Brexit продолжит заниматься подготовкой британского кабмина к выходу из ЕС. Для этого будут приняты на работу новые сотрудники, а также в ведомство перейдут некоторые работники секретариата британского правительства, передает издание The Independent.

Напомним, в последнее время в Великобритании наблюдаются разногласия по условиям Brexit. Ранее из-за этого ушли в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр иностранных дел Борис Джонсон.

Официально процесс выхода Великобритании из Евросоюза должен завершиться 29 марта 2019 года.