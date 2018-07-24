Сенаторы США объявили о разработке закона по усилению санкций против РФ

СЕГОДНЯ 21:57 2018-07-24T21:57:35+03:00

В Сенате США объявили о разработке закона по усилению антироссийских санкций Фото: REUTERS

По словам Линдси Грэма и Боба Мендеса, они «привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии»

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Сенаторы США объявили о начале работы над "всеобъемлющим законопроектом" по усилению санкций в отношении России. Этим занимаются сенатор-республиканец Линдси Грэм и представитель Демократической партии Боб Менендес.

Как сообщается на сайте Грэма, сенаторы "привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии".

"Поэтому мы представим всеобъемлющий законопроект в ближайшие дни, чтобы удостовериться, что санкции в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA) вводятся", — говорится в пресс-релизе на сайте сенатора.

Отмечается, что разрабатываемый законопроект подразумевает введение "дополнительных санкций для обеспечения максимального давления на кампанию Кремля против демократии" в Соединенных Штатах.

В частности, документ будет подразумевать усиление санкций против энергетической и финансовой отраслей России, бизнесменов и предприятий с участием государственного капитала, суверенного долга.