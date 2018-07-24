2018-07-24T22:08:25+03:00
Экономика

Курсы доллара и евро выросли почти на рубль

Рост курсов доллара и евро отмечается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о вмешательстве России в выборы
Екатерина БОЛГОВА
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Курсы доллара и евро резко выросли вечером во вторникКурсы доллара и евро резко выросли вечером во вторникФото: REUTERS
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Вечером во вторник, 24 июля, резко выросли курсы доллара США и евро по отношению к рублю. Как свидетельствуют данные Московской биржи, курсы американской и европейской валют выросли почти на рубль.

Так, по данным на 19:10 по московскому времени курс доллара составлял 62,71 рубля, курс евро — 73,28 рубля. Уже в 19:20 курс доллара вырос до 63,07 рубля, прибавив 36 копеек за 10 минут, а курс евро поднялся до отметки 73,7 рубля (+42 копеек).

Еще через тридцать минут, доллар подорожал до 63,47 рубля, что на 76 копеек выше, чем в момент начала роста. Европейская валюта возросла до 74,12 рубля, прибавив 84 копейки.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил о возможном намерении России вмешаться в предстоящие американские выборы. Он выразил беспокойство из-за возможного влияния РФ на итоги промежуточных выборов в США в текущем году. Он предположил, что Москва может способствовать победе демократов, так как сам Трамп является самым жестким из всех президентов США по отношению к России.

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