2018-07-24T22:32:39+03:00
В мире

Иванка Трамп закрывает свой бренд ювелирных украшений, одежды и обуви

Дочь президента США уже полтора года является советником главы государства
Екатерина БОЛГОВА
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Дочь президента США Дональда Трампа и его советник Иванка ТрампДочь президента США Дональда Трампа и его советник Иванка ТрампФото: REUTERS
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Дочь президента США Иванка Трамп закрывает свой бренд Ivanka Trump, который выпускал ювелирные украшения, одежду и обувь. Уже полтора года она является советником главы государства.

Как пишет газета Wall Street Journal, последние несколько месяцев Иванка обдумывала это решение. Отмечается, что на компанию советника президента США накладывались большие ограничения, которые разочаровывали бизнес-леди. При этом дочь президента не знает, возобновит ли бренд свою работу после того, как она покинет Белый дом.

"После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь к бизнесу и вернусь ли вообще, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь, в Вашингтоне", — сказала Иванка Трамп.

Сотрудники компании уже извещены о закрытии благодарю обращению главы компании Абигейл Клем. Сама Иванка Трамп также планирует обратиться к работникам.

Бренд Ivanka Trump был создан в 2014 году. После того, как Дональд Трамп стал президентом США, работу компании не раз критиковали. В прошлом году некоторые торговые сети, включая Nordstrom, отказались от продаж одежды, выпускаемой Иванкой Трамп.

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