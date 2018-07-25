«Ждать приглашения в ближайшее время было бы утопично»: В Госдуме прокомментировали возможность поездки депутатов в Вашингтон

СЕГОДНЯ 00:26 2018-07-25T00:30:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал возможность поездки российских депутатов в Вашингтон.

«Мы надеемся, что он (визит - прим.) будет этой осенью, но пока у нас нет приглашения, поэтому мы пока не говорим о том, что он будет в какие-то конкретные сроки. Давайте дождемся официального приглашения. Но даже в отсутствие приглашения мы будем развивать диалог на экспертном уровне, проводить мощные конференции, семинары на площадке Госдумы. Этот диалог уже не прекратится», - подчеркнул законодатель.

«Что касается реакции Капитолия: давайте надеяться на конструктив, но вместе с тем мы должны быть реалистами и понимать, что даже если Хельсинки и дадут нам импульс позитивной обратной связи, но последние несколько месяцев риторика была настолько оголтело антироссийской в обоих палатах Конгресса, что ждать в ближайшее время приглашения в Вашингтон было бы слегка утопично», - считает депутат.

«Вместе с тем, мы на это рассчитываем, мы над этим будем работать, и все наши контакты с десятками экспертов, парламентариев, партнеров в Соединенных Штатах будет нацелена на то, чтобы механика межпарламентских визитов снова возобновилась в полном объеме», - подытожил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский посол в США Анатолий Антонов назвал визит американских конгрессменов в Россию «важным сигналом», выразив надежду на ответный шаг со стороны наших депутатов.