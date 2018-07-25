2018-07-25T00:56:23+03:00
В мире

Аэропорт немецкого Ганновера закрыли из-за жары

Пассажиров попросили заранее узнавать о статусе рейсов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Международный аэропорт Ганновера приостановил работу из-за жарыМеждународный аэропорт Ганновера приостановил работу из-за жарыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии приостановил работу важный авиаузел – международный аэропорт города Ганновер. Дело в том, что из-за аномальной жары получила повреждения северная взлетно-посадочная полоса, а заодно решили подремонтировать и южную. Поэтому одни регулярные рейсы отменили, другие перенаправили в ближайшие воздушные гавани.

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