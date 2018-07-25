Аэропорт немецкого Ганновера закрыли из-за жары
Пассажиров попросили заранее узнавать о статусе рейсов
Международный аэропорт Ганновера приостановил работу из-за жарыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Германии приостановил работу важный авиаузел – международный аэропорт города Ганновер. Дело в том, что из-за аномальной жары получила повреждения северная взлетно-посадочная полоса, а заодно решили подремонтировать и южную. Поэтому одни регулярные рейсы отменили, другие перенаправили в ближайшие воздушные гавани.