Хогвардс за 100$: Детей научат программированию с помощью «волшебной палочки»

СЕГОДНЯ 02:29 2018-07-25T02:31:35+03:00

Сказка о Гарри Поттере поможет детям учиться программированию Фото: кадр из фильма

В курс обучения входят 70 заданий. Детям предоставлены различные заклинания из волшебной истории о Гарри Поттере [видео]

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Британский стартап Kano представил интересный девайс для обучения программированию в виде волшебной палочки из знаменитого романа Джоан Роулинг. По мнению разработчиков, главный инструмент любого волшебника позволит детям легче запоминать разнообразные программные команды.

Подрастающие программисты смогут узнавать что-то новое буквально по мановению волшебной палочки. Взмахнув устройством, ребенок должен будет перетаскивать на экране части программного кода.

Детей будут учить программированию с помощью "волшебной палочки Гарри Поттера".Обучающий набор придумали в Великобритании

Образовательная программа поддерживает работу на базе операционных систем iOs, Andriod и PC. В набор входит программное обеспечение и сам девайс в виде волшебной палочки наподобие той, что была у литературного персонажа-мага Гарри Поттера.

Приобрести набор можно будет за 100$. Предположительно, презентация образовательного проекта пройдет осенью текущего года – сообщает сетевое издание m24.ru.