Хогвардс за 100$: Детей научат программированию с помощью «волшебной палочки»
Британский стартап Kano представил интересный девайс для обучения программированию в виде волшебной палочки из знаменитого романа Джоан Роулинг. По мнению разработчиков, главный инструмент любого волшебника позволит детям легче запоминать разнообразные программные команды.
Подрастающие программисты смогут узнавать что-то новое буквально по мановению волшебной палочки. Взмахнув устройством, ребенок должен будет перетаскивать на экране части программного кода.
Детей будут учить программированию с помощью "волшебной палочки Гарри Поттера".Обучающий набор придумали в Великобритании
Образовательная программа поддерживает работу на базе операционных систем iOs, Andriod и PC. В набор входит программное обеспечение и сам девайс в виде волшебной палочки наподобие той, что была у литературного персонажа-мага Гарри Поттера.
Приобрести набор можно будет за 100$. Предположительно, презентация образовательного проекта пройдет осенью текущего года – сообщает сетевое издание m24.ru.