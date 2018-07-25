В США считают, что разрабатываемый Россией эсминец «Лидер» станет самым мощным военным кораблем в мире

СЕГОДНЯ 03:00 2018-07-25T03:44:20+03:00

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В России разрабатывают новый эсминец, который может стать самым мощно вооруженным кораблем в мире и вернет стране утерянный после распада СССР статус сильной военно-морской державы, пишет американский журнал Military Watch.

Речь идет об эскадренном миноносце «Лидер» проекта 23560, разработкой которого с 2015 года занимаются в Северном проектно-конструкторском бюро в Санкт-Петербурге. Издание отмечает, что его «амбициозные характеристики» намного превосходят параметры практически всех существующих на сегодняшний день кораблей.

По мнению экспертов журнала, новый эсминец класса «Шквал» собираются оснастить модифицированными «морскими» вариантами зенитных ракетных комплексов С-500 и С-350, ЗРК «Редут», а также ракетно-артиллерийским комплексом ближнего действия «Панцирь-М».

Заокеанские военные аналитики считают, что корабли проекта 23560 будут нести до двухсот пусковых установок для различных видов вооружений – подводных, надводных и противовоздушных. А в перспективе их могут вооружить крылатыми ракетами «Калибр», гиперзвуковыми «Циркон» и усовершенствованной версией авиационно-ракетного комплекса «Кинжал».

Автор статьи подчеркивает, что все это сделает миноносец непобедимым, и применение таких эсминцев будет играть «решающее значение» при возможных боевых действиях.

Стоит отметить, что американцы очень внимательно следят за всеми оборонными разработками в нашей стране. Так, сайт kp.ru ранее писал, что тот же журнал Military Watch назвал вооруженный «Кинжалом» российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 «поистине убийственным» самолетом , который не имеет аналогов в мире и несёт «серьёзную угрозу» для потенциальных врагов Москвы.

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